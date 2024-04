A Penne il Comune apre uno sportello di assistenza per le persone affette da ludopatia e per i loro familiari

Il Comune di Penne ha aperto uno sportello di assistenza economico finanziaria e legale per i pazienti affetti da ludopatia e i loro familiari, grazie all'adesione al progetto “Azzardo Piglia Tutto”, promosso dall’Unità operativa complessa (Uoc) Serd della Asl di Pescara in collaborazione con la cooperativa sociale Pars di Civitanova Marche e la comunità terapeutica Laad di Pescara.

Lo sportello si trova nella sede del Comune di Penne. L'iniziativa è stata promossa dalla consigliera comunale Chiara Severo, in collaborazione con l'assessorato comunale alle politiche sociali. Lo sportello è aperto il giovedì dalle 10 alle 12, con cadenza quindicinale, nella sala consiliare del Comune, in piazza Luca da Penne.

L’accesso è consentito previo appuntamento telefonico ai numeri: 3441316301, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9: alle ore 13, 0854253532, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Non è richiesta né impegnativa né ticket da pagare e si garantisce l’assoluta riservatezza in osservanza della vigente normativa della privacy sul segreto professionale e sul consenso informato.

Il servizio offre supporto psicologico individuale e familiare durante le fasi di accoglienza e motivazione, con la presenza di uno psicologo in loco. È possibile inoltre effettuare consulenza legale da remoto con un avvocato per l'analisi e la gestione della situazione patrimoniale e debitoria del giocatore.