Malore in montagna per un escursionista 70enne: elitrasportato in ospedale

Un escursionista 70enne stava percorrendo il sentiero che conduce all'eremo di San Bartolomeo (Roccamorice) in occasione della Pasquetta quando si è sentito male. L'allarme al Nue (Numero unico di emergenza) 112 è arrivato nel primo pomeriggio come riferisce l'agenzia LaPresse.

Sul posto sono stati inviati l’elisoccorso di stanza a Pescara e una squadra del Soccorso alpino e speleologico di Penne a supporto delle operazioni. L’equipe a bordo dell’elicottero, composta da medico anestesista rianimatore, infermiere e tecnico di elisoccorso del Cnsas, è stata verricellata sul posto per prestare le prime cure all’escursionista, che è stato successivamente elitrasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.