Indagato per omicidio colposo il papà del bimbo morto schiacciato dal trattore

È stato iscritto nel registro degli indagati, Enio Di Mastrogirolamo, operaio di 54 anni papà di Luca, il bimbo di 4 anni travolto e ucciso domenica 26 marzo a Pescara dal trattore guidato dal padre.

Come riporta l'agenzia LaPresse si tratta di un atto dovuto.

L'incidente è avvenuto in un terreno in strada del Palazzo.

Per la procura a coordinare le indagini è il sostituto procuratore Piera Iezzi. L'accusa è di "omicidio colposo" per l'uomo che ieri pomeriggio stava lavorando il terreno della casa in cui abita la nonna di Luca e, ha raccontato agli inquirenti, non si è accorto del bimbo che, in bici, si era avvicinato al trattore, un Landini. Il mezzo e la bicicletta del piccolo sono stati esaminati e tutti gli accertamenti confermerebbero la dinamica casuale dell'incidente, il bimbo è morto sul colpo.