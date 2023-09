Palpeggia la commessa di un'attività commerciale a Porta Nuova: arrestato dalla polizia per violenza sessuale

Un uomo di 48 anni è stato arrestato nella mattinata del 4 settembre in un'attività commerciale di Porta Nuova con l'accusa di violenza sessuale. Il 48enne, infatti, sarebbe entrato nel negozio vicino alla stazione ferroviaria e dopo aver fatto un breve giro nei reparti, si sarebbe avvicinato ad una commessa che stava sistemando della merce. Approfittando di un attimo di distrazione della donna, l'avrebbe palpeggiata con forza sul fondoschiena. La vittima si è subito voltata verso di lui urlando spaventata per il gesto compiuto, ma l’uomo, per nulla pentito, si sarebbe allontanato con fare strafottente.

A quel punto la donna ha richiamato l'attenzione dei clienti che hanno chiamato il 113. Gli agenti della volante, ricevuta la segnalazione, si sono portati immediatamente sul posto dove hanno individuato e fermato l’autore del gesto, presente ancora all’interno dell’attività commerciale. Arrestato è stato portato in questura e successivamente accompagnato in carcere.