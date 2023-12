Operazione “Natale sicuro”, la polizia locale sequestra 1.000 articoli ed eleva multe per 16.000 euro

L’unità operativa commercio della polizia locale, nella settimana antecedente le festività, ha effettuato l'operazione "Natale sicuro", finalizzata al controllo della legittimità amministrativa e alla verifica della qualità dei prodotti in vendita, con particolare riguardo agli articoli tipici del periodo natalizio. I controlli hanno riguardato in particolare gli esercizi commerciali del quadrilatero centrale che insiste tra corso Vittorio Emanuele II, via Silvio Pellico, via Leopoldo Muzii, via Cesare Battisti e corso Umberto I.

Nello specifico, le ispezioni, pianificate e coordinate dal tenente colonnello Paolo Costantini e dirette dal maggiore Matteo Giampietro e dal capitano Flavia De Flaviis, hanno interessato esercizi di vicinato e medie strutture di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari. Sono state accertate diverse violazioni alla normativa vigente, tra cui la mancata esposizione dei prezzi e degli orari di vendita, ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 16.000 euro.

Si è inoltre riscontrata, in diverse circostanze, la presenza sugli espositori di prodotti privi di etichettatura o recanti etichettatura non conforme, nonché di giocattoli e supporti elettronici privi di marchio Ce (quindi pericolosi per i consumatori), in violazione al codice del consumo: sono stati quindi ritirati dalla vendita, e posti sotto sequestro, circa 1.000 articoli tra cui oggettistica e decorazioni natalizie, giocattoli e supporti elettronici, per un valore commerciale di circa 6.500 euro.