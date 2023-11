Crollato il muro laterale della galleria San Silvestro, auto si schianta contro il cemento [FOTO]

Tragedia sfiorata nella galleria San Silvestro della circonvallazione a Pescara nel pomeriggio di mercoledì 22 novembre.

Il muro di contenimento laterale del tunnel ha improvvisamente ceduto invadendo la carreggiata stradale nella corsia in direzione di Francavilla al Mare.

In quel momento stava transitando un'automobile, un suv della Bmw, che non ha fatto in tempo a frenare finendo contro il cemento caduto.

Al volante della vettura un uomo di 65 anni che ha riportato, per fortuna, solo contusioni alle braccia. Sul posto si è così reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 giunti con un'aumbulanza della Misericordia, dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e del personale dell'Anas. La galleria è stata chiusa al traffico e la circolazione è deviata verso la statale adriatica.