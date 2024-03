Nel 2023 sono state 20.815 (57 al giorno) le multe fatte dagli ausiliari della sosta

Sono state complessivamente 20.815 le multe elevate dagli ausiliari della sosta di Pescara Multiservice nel 2023.

Una media quotidiana di 57 sanzioni da considerare rispetto al totale dei posteggi blu, quelli a pagamento, presenti in città che sono 4.600.

Di questi 4.600, almeno sulla carta, circa 2.200 dovrebbero essere occupati dagli abbonati.

Da Pescara Multiservice, per questo motivo, evidenziano come il numero delle contravvenzioni ha un'incidenza minima sul totale dei parcheggi a pagamento. Gli ausiliari della sosta elevano multe per queste ragioni: per la mancata esposizione del tagliando, se il biglietto esposto è ormai scaduto e per posteggio fuori dagli spazi. Ma in quest'ultimo caso, almeno di solito, si interviene solo nel caso di intralcio al parcheggio.

Il maggior numero di multe è stato fatto in via Pavone Bassani (3.063), seguita dal parcheggio del Bingo (1.511), da piazza Primo Maggio (1.483) e dall'area di risulta (1.332). Rilevanti anche le sanzioni in via Tribunale (911), viale della Riviera (875) e via Renato Paolini (868).