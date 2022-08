Moscufo: punto da tre calabroni rischia la vita per uno shock anafilattico

Ha rischiato la vita per le punture di tre calabroni un 80enne di Moscufo, soccorso nel tardo pomeriggio di ieri 24 agosto. L'uomo, infatti, stava svolgendo dei lavori in campagna quando è stato punto dagli insetti e subito si è sentito male per un principio di shock anafilattico. Un parente che era con lui ha prontamente chiamato i soccorsi, arrivati sul posto con un'ambulanza medicalizzata del 118 ed anche l'elisoccorso, che è atterrato nella zona della statale 151.

I sanitari per fortuna sono riusciti a stabilizzarlo mentre le sue condizioni stavano rapidamente peggiorando, ed a quel punto è stato trasportato in ospedale a Pescara con l'ambulanza dove è arrivato in codice giallo ed è stato sottoposto ad ulteriori cure e accertamenti.