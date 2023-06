È morto Umberto Di Felice, ex assessore comunale alla sanità. Aveva 85 anni e si è spento nella propria casa, in via Del Santuario, circondato dall'affetto dei suoi cari. L'uomo era "un democristiano accanito", come lo definisce la figlia Sara, e proprio per questo motivo ci teneva molto alla sua appartenenza allo "Scudo Crociato".

Non a caso, forse, la sua carriera politica si era conclusa esattamente trent'anni fa, nel 1993, ai tempi della giunta Ciccantelli-Piscione, quando per la stessa Democrazia Cristiana era arrivato il momento di una svolta storica.

I funerali di Di Felice, che lascia anche il nipote Lorenzo, si terranno nel pomeriggio di martedì 13 giugno alla Madonna dei Sette Dolori; le esequie avranno inizio alle ore 15,30. La figlia Sara conclude parlando del padre come di "una grande persona che ha aiutato tanta gente. Lascia un vuoto incolmabile".