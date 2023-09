Morto in ospedale il giovane di Casalanguida ferito accidentalmente da un colpo di fucile

Purtroppo non ce l'ha fatto Umberto D'Annunzio, il giovane di 23 anni di Casalanguida che domenica scorsa era stato ferito accidentalmente da un colpo di fucile.

Come riporta ChietiToday, il 23enne è deceduto nell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara dove era ricoverato in gravissime condizioni.

Il ragazzo era stato trasportato domenica scorsa nel presidio ospedaliero cittadino in condizioni disperate, a bordo di un elicottero del 118.

A ferirlo l’esplosione di un colpo nella sua abitazione in contrada Difesa, dove i soccorritori intervenuti subito dopo avrebbero trovato l’attrezzatura per pulire l’arma, che era regolarmente detenuta da un familiare. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Atessa.