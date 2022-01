A 63 anni è morto Luigi Marilli, leader dei 'No Green Pass' abruzzesi: l'uomo è spirato all’ospedale di Pescara, dove era ricoverato. «Notizie come quella della scomparsa del nostro amato Luigi Marilli, membro della direzione nazionale di Liberiamo l’Italia, tra i fondatori della Marcia della Liberazione e portavoce del Fronte del Dissenso dell’Abruzzo, sono quelle che mai si vorrebbero ricevere», si legge in una nota pubblicata sul sito di "Liberiamo l'Italia". «La sua forza d’animo, testimoniata dall’instancabile attività di guida e di coordinamento del comitato abruzzese di Liberiamo l’Italia e anche di altre forze di resistenza nel suo territorio, proveniva dalla certezza e dall’orgoglio di star lottando sempre per la giustizia, per l’uguaglianza e per la libertà dei popoli e in particolare del suo popolo: il popolo italiano».

Originario di Taranto, geometra, Marilli viveva ormai da molto tempo nella nostra regione. Lascia la moglie Anna Maria, i figli Antonietta e Tiberio e due nipoti. I funerali si sono tenuti questa mattina alla Basilica della Madonna dei Sette Dolori. Il noto giornalista Enrico Mentana lo ricorda così: «Sosteneva una causa, per me quella più sbagliata, ma lo faceva perché ci credeva. Ha perso, ma una scomparsa è sempre un lutto per tutti, come gli altri 140mila morti di Covid».