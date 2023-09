È morto don Cleto Panaccio, parroco emerito di Santa Teresa di Spoltore e Villanova di Cepagatti

A 77 anni è morto nella mattinata di martedì 5 settembre don Cleto Panaccio, parroco emerito di Santa Teresa di Spoltore e Villanova di Cepagatti. Nato a Pianella nel 1946, Il sacerdote era stato ordinato presbitero il 6 luglio 1985, «a quasi quarant’anni – ricorda monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo della diocesi di Pescara-Penne – Era stato un maestro di scuola elementare e proprio la sua età matura e la sua esperienza di vita hanno caratterizzato il suo ministero e quell’apertura di pensiero che lo ha reso originale e libero».

Dopo essere stato parroco a Villanova, don Panaccio ha servito per quindici anni, a partire dal 2002, la comunità di Santa Teresa di Spoltore, prima di lasciare per le sue condizioni di salute. E proprio nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa sarà celebrato il funerale, la cui data - come fa sapere in una nota l'arcidiocesi di Pescara-Penne - è stata fissata per il pomeriggio di mercoledì 6 settembre, alle ore 16.