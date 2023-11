Loreto Aprutino e l'area vestina piangono la morte dell'ex sindaco ed ex assessore regionale Bruno Passeri

È morto all'età di 74 anni Bruno Passeri, già sindaco di Loreto Aprutino e un riferimento politico importante per tutta l'area vestina. Passeri è morto a seguito di una lunga malattia, lascia i due figli e la moglie. Ha iniziato la sua carriera politica e di amministratore ad appena 23 anni, come ricorda il sindaco di Loreto Aprutino Renato Mariotti da noi contattato:

"La perdita di Bruno Passeri è per tutti noi cittadini loretesi un grande dolore. A soli 23 anni è stato eletto sindaco della nostra città nel 1973, ed è stato per molti anni il sindaco eletto più giovane d'Italia. Si è sempre impegnato con tanta passione e dedizione per Loreto e per tutta la zona dell'entroterra vestino. Dopo essere stato sindaco, è stato consigliere provinciale e vicepresidente della Provincia, mentre fra la metà degli anni '90 e 2000 è stato assessore regionale nella giunta Falconio. Nel 2005 è stato nuovamente eletto sindaco qui a Loreto fino al 2010. Un grande abbraccio alla famiglia che gli è stata vicina fino all'ultimo in questo periodo di malattia".

Anche il sindaco di Penne Gilberto Petrucci si unisce al cordoglio:

"A nome mio personale e dell’amministrazione comunale di Penne intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa di Bruno Passeri. Bruno Passeri è stato un punto di riferimento politico importante per l’area vestina. Esponente della sinistra, Passeri si è dedicato in particolare ai temi del lavoro, della sanità, dell’agricoltura e delle attività produttive. Le sue battaglie per la salvaguardia del presidio ospedaliero San Massimo rimarranno indelebili. Una persona che ho avuto modo di conoscere e apprezzare, al di là delle cariche politiche, riconoscendogli sempre la capacità di saper guardare al futuro e il grande impegno a servizio della comunità vestina. Ricordo con grande affetto il suo modo di porsi cordiale e la disponibilità a confrontare le sue idee ascoltando con rispetto le opinioni del prossimo. Ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo. Le più sentite condoglianze giungano alla moglie Silvana, ai figli e a tutti i cari di Bruno Passeri”. Passeri era anche un grande appassionato di calcio e per diversi anni è stato anche il presidente della società di calcio di Loreto Aprutino, la Lauretum. I funerali si terranno il 19 novembre alle 14,30 nella chiesa di San Pietro a Loreto Aprutino.