Morto Antonio Pace, fondatore della discoteca Magika

Lutto a Spoltore per la scomparsa di Antonio Pace, fondatore della discoteca 'Magika'. L'uomo, che aveva aperto questo storico locale da ballo nel 2002, aveva 78 anni. La DjK, presieduta da Giovanni D'Addario, ha voluto esprimere le sue condoglianze alla famiglia Pace "per la morte di Antonio".

Claudio ed Enrico Pace, attuali gestori del Magika, ricordano così il loro amato papà: "Ha fatto ballare e divertire tante generazioni. Tanti clienti vengono a trovarci dicendo che era un grande uomo, una persona disponibile e generosa. Nostro padre, che era anche molto umile, si adoperava per stare sempre vicino alle persone e per farle stare bene, dando consigli a tutti. Per noi questo è un momento di profondo dolore: ringraziamo chi ci è vicino e gli è stato vicino".

Sulla pagina Facebook del Magika, Antonio Pace viene descritto come "un direttore, un padre, un uomo infaticabile dal grande spirito che ci ha riservato sempre momenti di puro divertimento. Grazie, grande Antonio". I funerali si terranno nel primo pomeriggio di domani (26 febbraio) alle ore 15 nella chiesa San Camillo De Lellis a Villa Raspa di Spoltore.