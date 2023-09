Addio all'ematologa Giovanna Summa: una malattia l'ha portata via a 61 anni

Era una stimata ematologa in servizio all'ospedale civile "Santo Spirito", ma anche la nipote di un grande artista pescarese quale Franco Summa: nella mattinata del 20 settembre la dottoressa Giovanna Summa si è dovuta arrendere a un brutto male contro cui combatteva dal 2019, e che l'ha portata via all'età di 61 anni. Molti i messaggi di cordoglio sui social. C'è chi la ricorda con queste parole: "Buon viaggio, dottoressa Giovanna Summa, ora da lassù preghi per tutti i suoi pazienti, compreso me. Avete avuto sempre una parola di conforto sia lei che i suoi colleghi infermieri. Per me siete e sarete una grande famiglia".

O ancora: "Chi salva una vita dovrebbe essere eterno. Grazie alla dottoressa Giovanna Summa, le sarò sempre immensamente grata per tutto". La donna è spirata proprio nel reparto di ematologia, dove lavorava da oltre un trentennio. La piangono la mamma Rosanna e il figlio Francesco con il papà Giovanni, nonché il fratello Roberto, la cognata, i nipoti e tutti gli amici. Nel pomeriggio del 21 settembre, alle ore 16.30, si terranno i suoi funerali: le esequie sono in programma alla basilica della Madonna dei 7 Dolori.