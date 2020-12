I cittadini segnalano schiamazzi e assembramenti, chiuso locale a Montesilvano che serviva vino al banco

Una vineria è stata chiusa a Montesilvano per il mancato rispetto delle misure anti Covid-19 previste dal Dpcm del governo.

A eseguire i controlli amministrativi è stata la polizia di Stato.

Gli agenti della squadra amministrativa della Questura di Pescara sono intervenuti nel locale in questione ieri, mercoledì 2 dicembre.

Dopo le lamentele di alcuni cittadini che avevano segnalato schiamazzi e assembramenti nei pressi di una rivendita di vini con mescita. Quando sono sopraggiunti i poliziotti hanno trovato quattro avventori intenti a consumare al banco. Di conseguenza il gestore dell’esercizio pubblico è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera C, del Dpcm 3 novembre 2020 che prevede la sanzione amministrativa di 400 euro. Inoltre, nell’immediatezza, il locale è stato chiuso per tre giorni e la squadra amministrativa ha inoltrato la segnalazione alla prefettura di Pescara per il successivo provvedimento accessorio della sospensione.