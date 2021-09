Due vigili del fuoco del distaccamento volontari di Montesilvano si sposano e donano termocamera prima del matrimonio [FOTO]

Si chiamano Gabriella Antolini e Davide Cerasoli e sono due vigili del fuoco del distaccamento di Montesilvano che giovedì 9 settembre convoleranno a nozze a Capestrano.

Questa mattina sono stati salutati dal sindaco Ottavio De Martinis dopo che la coppia ha donato una termocamera al Distaccamento dei volontari.

A ricevere il primo cittadino il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Daniele Centi, e il responsabile della sede montesilvanese, Maurizio Cannella.

Lo strumento donato permetterà di dimezzare i tempi su incendi, ricerca di persone, aumentando in questo modo il livello delle prestazioni. «Oggi è l’occasione per fare gli auguri agli sposi Davide e Gabriella», afferma De Martinis, «e per ringraziare tutti voi che in questo distaccamento fate molto per il territorio. Questi sono stati due anni difficili, il nostro intento è quello di riprendere il discorso di collaborazione intrapreso prima di questa emergenza sanitaria, per appoggiare le vostre lodevoli iniziative. Grazie di cuore al comandante Daniele Centi, ai volontari e alle associazioni sempre presenti».