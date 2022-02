Visita del presidente nazionale dei vigili del fuoco volontari nel Distaccamento di Montesilvano

Visita del presidente nazionale dell'Anvvfv ovvero l'associazione nazionale vigili del fuoco volontari, Roberto Mugavero, nel Distaccamento di Montesilvano.

Dopo i Comandi dell'Aquila e di Pescara la visita si è conclusa nel Distaccamento montesilvanese, il primo della provincia di Pescara con una storia superiore ai 20 anni ormai.

Sono stati affrontati diversi argomenti come il dispositivo di soccorso, le esigenze e le progettualità di potenziamento del servizio.

In tale contesto si è parlato del nuovo progetto di acquisto di un polisoccorso per migliorare la capacità di risposta per le micro calamità nelle città di Montesilvano, Cappelle sul Tavo e Città Sant'Angelo, questo grazie a contributi della Regione Abruzzo in sinergia con i consiglieri regionali Guerino Testa e Vincenzo D'Incecco. All'incontro hanno partecipato anche gli assessori comunali di Montesilvano Paolo Cilli (vice sindaco) e Lino Ruggeri con delega alla Protezione Civile.