A Montesilvano verrà potenziato il sistema delle telecamere per la videosorveglianza

A Montesilvano verrà migliorato il sistema delle telecamere per il potenziamento del sistema di videosorveglianza.

Il consiglio comunale ha infatti approvato all'unanimità l'emendamento al bilancio proposto da Fratelli d'Italia per il miglioramento del sistema di videosorveglianza pubblica.

«Un emendamento che non chiede di installare nuove telecamere (che sarà, comunque, realizzato) ma di potenziare quelle già preesistenti (circa 160, molte delle quali di ultima generazione) in quanto collegate tramite un sistema superato e che evidenzia, non di rado, un grosso problema di ricezione delle immagini, al fine di metterle in comunicazione con la centrale operativa della polizia Locale tramite "fibra", spiega il consigliere delegato alla Sicurezza Marco Forconi.

L'importo è pari a 25 mila euro che capta da un capitolo di somme in eccedenza, non inficiando sul funzionamento della macchina amministrativa.