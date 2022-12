Anche un video del Comune di Montesilvano per la candidatura alla Bandiera blu: "Il futuro è adesso" [VIDEO]

Anche un video di sette minuti supporterà la candidatura di Montesilvano per ottenere la Bandiera blu. L'amministrazione comunale De Martinis ha diffuso il video in cui parlano fra gli altri lo stesso primo cittadino, l'assessore al turismo Deborah Comardi ed altri assessori e protagonisti del lungo percorso di avvicinamento alla candidatura. Negli ultimi mesi infatti, sono diverse le iniziative messe in campo anche assieme ad alcune associazioni ambientaliste che operano sul territorio, per sensibilizzare la popolazione al tema della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente che sono requisiti fondamentali per ottenere la Bandiera blu della Fee.

Il sindaco spiega come tutte le iniziative hanno voluto completare il percorso che, in caso di ottenimento del riconoscimento, sarà un volano importante dal punto di vista turistico ma anche un modo per migliorare la qualità della vita, ed educare le nuove generazioni al rispetto della natura, e ad un cambiamento nel modo di gestire l'ecosistema.