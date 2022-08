Turisti ripuliscono l'arenile a Montesilvano ma nessuno raccoglie le alghe [FOTO]

La mareggiata di domenica 7 agosto ha riversato quintali di alghe sul litorale di Montesilvano, rendendo difficile l'accesso in acqua soprattutto per i bambini. E così i bagnanti, per lo più turisti tra cui donne e bambini, uno dopo l'altro hanno iniziato a raccogliere le alghe spiaggiate e hanno dato man forte ai bagnini e alle altre persone che avevano iniziato la raccolta con rastrelli e carriole.

Tuttavia, come si suol dire, "oltre il danno la beffa", ci fa sapere un lettore: "Nessuno sembra voler rimuovere i due grossi mucchi creati dai bagnanti che, indignati, si stanno sorbendo da 3 giorni il cattivo odore delle alghe oltre al non bellissimo colpo d'occhio nel vedere i mucchi maleodoranti contornati da mosche e insetti. Non di certo una bella pubblicità per un centro turistico come Montesilvano", conclude l'uomo.