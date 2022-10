Donna di Montesilvano in manette per truffa

I carabinieri di Montesilvano, nell'ambito dell’attività repressiva dei reati in genere, hanno tratto in arresto una cittadina originaria di Pescara e residente a Montesilvano, destinataria di un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emesso dalla procura della Repubblica di Pescara.

Secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, la donna dovrà scontare una pena di 6 mesi di detenzione per un episodio di truffa.