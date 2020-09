Tre furti in un mese al bar "Martina" di Montesilvano: nuovo arresto per un 30enne

Il 30enne albanese M.E., autore del doppio furto compiuto nel medesimo esercizio in data 22 agosto e 3 settembre, è tornato a delinquere come se niente fosse, introducendosi nella notte all'interno del bar "Martina" di via Cavallotti a Montesilvano, rompendo la finestra che da sul retro. Giusto il tempo di sottrarre 150 "gratta e vinci", ma l'allarme scattato immediatamente lo ha costretto alla fuga.

Per i carabinieri di Montesilvano non è stato difficile rintracciarlo, pur essendo l'uomo senza fissa dimora. Il vagabondo è stato acciuffato nuovamente. Essendo recidivo, ora rischia seriamente la detenzione penitenziaria. La refurtiva è stata restituita al proprietario.