Anche a Montesilvano una tappa del tour di kart cross e freestyle motocross "Mask to ride 3.0"

Arriverà anche a Montesilvano il tour “Mask to ride Nessuno escluso" di freestyle motocross e kart cross dedicato al mondo della disabilità. Appuntamento il 14 giugno alle 16,30 nella sede dell'associazione “La casa di Cristina” alla presenza dell'asso del freestyle motocross Alvaro Dal Farra e del campione di Kart cross in carrozzina Mattia Cattapan. L'iniziativa è organizzata da un'idea dell'imprenditore Nicola Barchet.

La carovana di solidarietà che unisce sport, divertimento e inclusione dedicata al mondo della disabilità che percorrerà oltre 3.500 km per un'ora di show adrenalinico con impennate con la moto, drifting sulla “E-Motion - Drive” - una motocross speciale adattata agli utilizzatori di carrozzina - salti in rampa, acrobazie, momenti di “mototerapia” che coinvolgono il pubblico e regalano tante emozioni e sorrisi, spesso la miglior medicina per chi deve fare i conti ogni giorno con la disabilità in un mondo non sempre molto inclusivo e chi soprattutto negli ultimi due anni è rimasto più solo, con poche possibilità di incontrare il mondo esterno.

L'iniziativa è nata nel 2020 dopo il lockdown, con l’obiettivo di donare 50.000 mascherine e un momento di gioia e condivisione a chi più duramente era stato colpito dalla pandemia. All'iniziativa doveva partecipare anche la ciclo-viaggiatrice Sara Rubatto che, a causa di una malattia cardiaca, è deceduta.