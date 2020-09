Tentato furto nella notte in un'abitazione a Montesilvano: in manette un 36enne senza fissa dimora

È stato convalidato l'arresto di S.F., 36 anni di origine albanese, che la scorsa notte è stato raggiunto da una pattuglia dell'aliquota radiomobile dei carabinieri in via Zambesi a Montesilvano, allertati da alcuni residenti della zona che avevano notato un individuo con fare sospetto. L'uomo, che all'anagrafe non risulta domiciliato in Italia, stava mettendo in atto un tentativo di effrazione ad un portone di ingresso di una casa, utilizzando una cesoia ed un cacciavite. Gli arnesi da scasso sono stati sequestrati.



