Tentano furto in un appartamento a Montesilvano ma vengono sorprese dai carabinieri avvisati dalla proprietaria

Due ragazze senza fissa dimora sono state bloccate dai carabinieri a Montesilvano dopo aver tentato un furto in appartamento nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 21 agosto.

A essere fermate sono state B.A., 19 anni e B.D., 24 anni subito dopo aver provato il colpo in un'abitazione in via Giolitti. Ad allertare le forze dell'ordine è stata la stessa proprietaria che si è accorta delle malviventi.

Dai successivi accertamenti è emerso come entrambe ricorressero spesso all'utilizzo di vari alias allo scopo di eludere le attività di riconoscimento.

È stato anche accertato che a carico di B.D. vi erano ben tre ordini di carcerazione per vari furti commessi sul territorio italiano. Per questa ragione è stata accompagnata in carcere a dispoizione dell'autorità giudiziaria.