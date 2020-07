Il Tar blocca i lavori per la palazzina in via Liguria a Montesilvano: esulta Rifondazione

Il Tar di Pescara ha bloccato e notificato la sospensiva dei lavori per la costruzione della nuova palazzina in via Liguria a Montesilvano. Lo ha fatto sapere Rifondazione Comunista, con il segretario provinciale Di Sante che esulta per il provvedimento, appoggiando la battaglia legale condotta dai residenti per impedire che, a seguito dell'abbattimento di un villino unifamiliare, venisse realizzato un palazzo di 5 piani con 12 appartamenti ed un aumento esponenziale della cubatura di cemento.

Di Sante poi accusa l'amministrazione comunale di Montesilvano che avrebbe rilasciato il permesso nel gennaio 2020, per poi generare un'autorizzazione "Nulla" firmata "Assente" per consentire alla ditta di accelerare i lavori nonostante il ricorso notificato il 4 luglio.

Questa ennesima vicenda ha determinato un nuovo esposto, che ha portato alla sospensiva del Tar. Il giudizio nel merito dei numerosi rilievi e irregolarità sollevate dal comitato cittadino ci sarà a settembre. È incredibile che nonostante la sospensiva la ditta abbia proseguito a lavorare nel corso di tutta la mattinata, fino al primissimo pomeriggio.

Secondo Rifondazione, si tratta di un fallimento della politica e la dimostrazione che la speculazione edilizia non sarebbe mai finita, trasformando villini in palazzi di molti piani decuplicando i metri cubi di cemento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.