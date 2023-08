Altro successo al Teatro del Mare con Ake, Nesli e Crytical che ha cantato con mamma e papà per dirgli "Grazie" [FOTO]

Ancora un successo al Teatro del mare di Montesilvano dove questa volta ad esibirsi sono stati Akè, Crytical e Nesli.

Il primo, abruzzese, è stato quello che ha rotto il ghiaccio domenica 13 agosto sul palco dove da settimane vanno in scena i concerti dell'estate montesilvanese. Ha giocato in casa Crytical, all'anagrafe Francesco Paone, che con il suo talento e la sua genuinità si è fatto voler bene da tutti anche per aver voluto sul palco i suoi genitori con cui ha intonato una canzone proprio per dirgli grazie. Generazioni a confronto, ma affetti immutevoli dato che pochi giorni prima era stato il ben più navigato Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, a portare il suo papà su quello stesso palco.

Ultimo ad esibirsi Nesli anche lui amatissimo dal pubblico che con i suoi successi ha fatto decisamente salire l'entusiasmo.