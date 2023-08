Zampaglione dei Tiromancino invita il padre sul palco di Montesilvano durante il concerto: "Migliaia di applausi, una grande emozione"

Ha voluto ringraziare il pubblico di Montesilvano per il calore dimostrato durante la serata e soprattutto quando ha invitato suo padre a salire sul palco Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino, band che si è esibita nella serata dell'11 agosto nel teatro del mare nell'ambito degli appuntamenti estivi organizzati dall'amministrazione comunale.Sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo, Zampaglione ha scritto:

"Ieri in un teatro del mare di Montesilvano stracolmo con migliaia e migliaia di voi, è salito sul palco il mio papà Domenico Zampaglione, compagno di tante avventure e di tante canzoni scritte insieme. L'applauso con cui lo avete accolto è stato emozionante. Se non fosse stato per lui e tutto il sostegno e l' incoraggiamento che mi ha dato (e mi da anche nei momenti più difficili) ,chissà come sarebbe andata. Di sicuro molto diversamente. Sia nella vita che nella musica. Grazie papà per essere sempre al mio fianco. Sono un figlio davvero fortunato"

Anche l'amministrazione comunale ha commentato molto positivamente la serata, con migliaia di persone che hanno seguito il concerto:

"Un mare di gente, emozioni e applausi per lo strabiliante live dei Tiromancino che ha animato non solo il Teatro del Mare ma tutto il lungomare e la città. Ad aprire il concerto, come special guest della serata, la bellissima voce di Enula che ha letteralmente scaldato il contest. Un autentico e simpatico Federico Zampaglione ha regalato, invece, oltre che sorrisi e simpatia, un vero e proprio pieno di emozioni con una speciale dedica al papà che lo ha raggiunto sul palco, con il quale ha dichiarato di aver scritto diverse canzoni. Altro momento toccante, la meravigliosa canzone dedicata alla moglie, presente tra la folla per festeggiare il loro secondo anniversario di matrimonio. Una serata da incorniciare tra i ricordi più belli dell’estate montesilvanese 2023 e da serbare nel cuore e nella memoria attraverso i suoi meravigliosi scatti"