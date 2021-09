Sparati colpi di pistola a salve in via Cavallotti a Montesilvano, forse per una lite tra giostrai

Alcuni colpi di pistola a salve sparati nella zona del campo nomadi in via Cavallotti a Montesilvano nella serata di ieri, venerdì 10 settembre.

Probabilmente si tratta di una ritorsione per un litigio, finito a botte, avvenuto a Lanciano nei giorni scorsi.

Anche se al momento, come fanno sapere dalla locale Compagnia dei carabinieri, non ci sono elementi sufficienti per affermarlo con certezza.

Per quanto riguarda la lite avvenuta a Lanciano si occupa il commissariato di polizia. Sostanzialmente si tratta di attriti tra giostrai, probabilmente vecchie ruggini ma le motivazioni della lite non si conoscono visto che per ora pare che nessuno intenda sporgere denuncia. La questura ha disposto alcuni servizi di vigilanza nei pressi delle giostre dove è avvenuto il fatto ma al momento non vi sono stati altri episodi se non gli spari a Montesilvano che potrebbero essere ricondubili alla medesima vicenda.