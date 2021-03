Sopralluogo del sindaco di Montesilvano al cimitero per il nuovo piano di lavori: previsti 10 mila nuovi loculi

Il sindaco di Montesilvano De Martinis, assieme all'assessore Di Blasio e al tecnico comunale, si è recato al cimitero per un sopralluogo, nell'ambito della realizzazione del nuovo piano cimiteriale che prevede 10 mila nuovi loculi e una serie di servizi come cappelle gentilizie e un nuovo campo di inumazione. In quest'ultimo, denominato delle croci bianche, ci sarà posto per 300 loculi che si sommano ai 259 di nuova costruzione oltre a un'area riservata ai parcheggi.

A breve verrà inaugurata la chiesa obitorio con accanto il giardino delle rimembranze, un'area con sezione circolare ricoperta di ciottoli, con una fontana e una vasca dorata con foro centrale dove andranno a confluire le ceneri poi disperse nell'adiacente pozzo perdente.