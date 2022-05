Il sindaco De Martinis sul problema della sabbia nell'area Jova Beach Party: "In arrivo una barriera naturale non impattante"

Verrà risolto a breve il problema riguardante la sabbia che invade la pista ciclabile, la carreggiata e il marciapiede sul lungomare di Montesilvano, in corrispondenza dell'area dove si tenne il Jova Beach Party. Lo ha fatto sapere il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis da noi interpellato sull'argomento. Da diversi giorni, infatti, una parte del marciapiede che va dall'incrocio con via Marinelli a quello con via Isonzo è invaso da uno strato molto consistente di sabbia, che in alcuni punti ha creato delle piccole dune rendendolo quasi impraticabile e sicuramente inaccessibile per persone disabili o carrozzine.

Il primo cittadino, infatti, ha annunciato una modifica al progetto che già era stato studiato per ripristinare la protezione dopo che, nell'estate 2019, per il concerto di Jovanotti vennero rimosse le siepi che costituivano una barriera contro la sabbia. Da allora, quando vi sono giornate di maltempo ed in particolare forti raffiche di vento provenienti dal mare, la sabbia invade tutta la zona creando fra l'altro anche disagi e potenziali pericoli non solo per i pedoni e i ciclisti in transito, ma anche per gli automobilisti.

In sostanza, sarà allestita una barriera naturale non realizzata con siepi, non impattante che preserverà la visuale e potrà risolvere definitivamente il problema della sabbia impedendo lo sconfinamento dalla pista ciclabile fino al marciapiede lato monte. Nei giorni scorsi avevamo raccolto la denuncia di un operatore che si occupa di affitti turistici che aveva denunciato la presenza, da diversi giorni, della sabbia parlando di un brutto e inaccettabile biglietto da visita per turisti e utenti che transitano in quel tratto del lungomare di Montesilvano.