Il sindaco De Martinis di Montesilvano e 2 assessori in quarantena dopo la positività al Covid-19 di uno stretto collaboratore

«Anche al fine di evitare la circolazione di notizie non veritiere e fuorvianti, comunico a tutti che a causa della positività al Covid-19 di un mio stretto collaboratore, unitamente a due componenti della giunta e ai componenti del mio staff, sono da questa mattina (venerdì 12 febbraio) in precauzionale quarantena».

Questo quanto scritto in una condivisione su Facebook dal sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis.

«Pur avendo effettuato nella giornata di ieri un test rapido al quale sono risultato negativo», aggiunge il primo cittadino, «avendo avuto nei giorni scorsi un contatto stretto con il positivo, così come le altre persone sopra citate, mi sottoporrò per 10 giorni a tutte le misure previste in questi casi. Non sarà facile seguire tutto da casa, ciò nonostante, certo di poter contare su una struttura comunale fatta di dirigenti e dipendenti efficienti e collaborativi, farò di tutto per non far mancare il mio sostegno ai cittadini e alla città. Continuiamo a mantenere comportamenti responsabili come fatto fino ad oggi, evitando tutte le situazioni inopportune. Come recita il famoso proverbio "l'unione fa la forza" e tutti insieme, sono certo, ce la faremo».