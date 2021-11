Covid-19, il sindaco di Montesilvano De Martinis: "Sono risultato positivo, sintomi da influenza"

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, è risultato positivo al Covid-19.

È lo stesso primo cittadino ad annunciarlo tramite un post pubblicato su Facebook questa mattina, mercoledì 24 novembre.

De Martinis era già in isolamento fiduciario da qualche giorno dopo essere stato in stretto contatto con una persona contagiata.

«Nella serata di ieri mi è stato comunicato di essere risultato positivo a tampone molecolare», scrive il sindaco di Montesilvano, «fortunatamente i sintomi riscontrati sono riconducibili a una fastidiosa ma normale influenza. Purtroppo però, la quarantena che già da giorni mi teneva forzatamente a casa, protratta nel tempo, mi vedrà almeno fino ai primi giorni di dicembre materialmente lontano dalle mie attività e dai miei tanti impegni. Come detto qualche giorno fa, anche se da casa, coadiuvato sul campo da validi amministratori e collaboratori, farò comunque il possibile affinché la nostra città abbia tutto ciò di cui ha bisogno e che merita. Nel ringraziare di vero cuore tutti per la vicinanza manifestata nei nostri confronti in questi giorni difficili, faccio mia una bellissima frase letta qualche giorno fa...."torneremo a toccarci senza paura. Fino ad allora nessuno ci vieta di pensarci tantissimo (e magari farcelo sapere)". Un forte abbraccio».