Sgomberata a Montesilvano la spiaggia Cala di Ulisse, rimosse 30 barche e altro materiale [FOTO]

Come annunciato nei giorni scorsi l'amministrazione comunale, tramite la polizia locale con l'ausilio delle altre forze dell'ordine, è intervenuta per ridare decoro a quel tratto di litorale

Operazione interforze lungo la spiaggia di Montesilvano nell'area denominata Cala di Ulisse nella mattinata di oggi, martedì 20 luglio.

Dal litorale sono state rimosse 30 imbarcazioni lasciate in maniera abusiva sul sito.

Oltre ad altro materiale come vecchi pneumatici, bottiglie di birra e rifiuti di vario tipo.

“L’area verrà bonificata e restituita alla città", fa sapere il sindaco Ottavio De Martinis, "in questo tratto di spiaggia è stata necessaria un’operazione con polizia, carabinieri, guardia costiera e polizia locale per motivi di ordine pubblico. L’area fortemente degradata è stata per anni ricettacolo di rifiuti e di materiali inquinanti come gomme, plastica e pezzi di ferro, che ricoperti dalla sabbia hanno formato delle dune. Inoltre sono stati registrati anche numerosi episodi di microcriminalità, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine”.