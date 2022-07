Montesilvano, tutto pronto per la seconda edizione del festival culturale "Oltre le parole"

Presentata questa mattina 11 luglio la seconda edizione del Festival di letteratura, musica e cultura "Oltre le parole" organizzato dall'amministrazione comunale di Montesilvano. Appuntamneto in largo Venezuale, zona grandi alberghi, nelle serate del 5-16-17 luglio, coadiuvato dalla direzione artistica di Marcello Nicodemo. Il sindaco Ottavio De Martinis ha parlato di trepidazione e grande attesa per la seconda edizione di questo appuntamento che ha già riscosso grande successo nella precedente edizione:

"L’amministrazione comunale è pronta a garantire sin da ora l’impegno per la futura crescita del festival a livello sia regionale sia nazionale e ringrazia il lavoro svolto dal Direttore artistico, Marcello Nicodemo per il variegato programma proposto, per la trattazione di temi importanti anche per il nostro territorio e per la risonanza degli ospiti presenti al festival che indubbiamente contribuiscono ad offrire alla città di Montesilvano uno spazio di rilievo dedicato alla cultura”.

L’assessore Deborah Comardi ha aggiunto: “La prima edizione del Festival è stata una scommessa; oggi invece, ha una sua mission: diffondere cultura, far avvicinare alla letteratura anche chi non ne è appassionato, incuriosire a tal punto alla letteratura così da permettere a chi ascolta di entrare nell’animo degli autori e di emozionarsi con essi. Gli ospiti nazionali che vi prenderanno parte non solo qualificano Montesilvano come importante polo per la letteratura, ma ne fanno risuonare il nome oltre i confini nazionali”.

L'assessore Barbara Di Giovanni ha spiegato l'obiettivo del Festival: "Alle vibrazioni della musica, della letteratura e della cultura in genere, anche le generazioni più giovani, quelle più proiettate verso i social. Cultura è anche partecipazione, condivisione, emozione: l'obiettivo è avvicinare anche i più giovani alla cultura del libro, all’ascolto della musica, appassionare i più social e i più giovani alla letteratura”. Il direttore artistico Marcello Nicodemo:

“Come già ribadito, il titolo del Festival è 'Oltre le parole', denominazione scelta ad hoc perché cultura è anche andare oltre le parole, è scambiarsi emozioni. Il Festival si propone come momento culturale alla portata di tutti, per cercare di arrivare a chi si affaccia timidamente su questo mondo. La letteratura deve essere utile (citando Manzoni, ndr.) e deve avere come oggetto il vero. La vita è il connubio di cultura e letteratura! Un sentito grazie a tutta l’amministrazione per la fiducia e il sostegno accordatomi”.

Le tre serate prevedono incontri con autori di narrativa e saggistica di importanza nazionale:Simona Folegnani, Berardo Lupacchini, Maurizio Quiglici, Cinzia Tani, Alex Schwazer, Francesco Borgonovo, Mariolina Venezia, Francesco Costa.

Il tutto intervallato da raffinata musica jazz e swing ad opera del “Pino Ruggieri swing trio” e del “Turn Around Jazz Trio”; sarà allestita una mostra d’arte permanente e verrà assegnato un premio al libro preferito dalla giuria di esperti, anche tramite letture di estratti dei libri partecipanti a cura di selezionati attori quali: Tiziana Di Tonno e gli allievi della Scuola Civica di Teatro e Mario Massarotti.