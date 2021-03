Scuole dell'infanzia chiuse anche a Montesilvano, De Martinis firma l'ordinanza

Il primo cittadino di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha firmato oggi l'ordinanza con cui ha deciso di chiudere anche le scuole dell'infanzia, come stabilito anche dal suo collega pescarese Carlo Masci. Nello specifico, sono state prorogate fino al prossimo 6 aprile le disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale n. 7 del 16 febbraio, così come già prorogata con ordinanza n. 9/2021 e n. 10/2021, limitatamente alla "sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia del Comune di Montesilvano, pubbliche e private, e alla chiusura di parchi, giardini e aree verdi", come informa una nota.

Le violazioni a questa ordinanza saranno punite "secondo quanto previsto dall’articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000".