La scuola di Villa Verrocchio di Montesilvano incontra la nazionale femminile di calcio a 5 [FOTO]

In vista della doppia sfida con la Finlandia, la nazionale italiana femminile di futsal ha incontrato oggi 17 marzo a Montesilvano gli alunni della scuola di Villa Verrocchio. Un incontro voluto dall'amministrazione comunale che precede le due sfide che si terranno al Palaroma alle 20 di oggi e alle 19 di domani sabato 18 marzo. Presenti oltre alle atlete e alla commissaria tecnica Francesca Salvatore, anche gli assessori Paolo Cilli e Alessandro Pompei, che hanno dichiarato:

"È motivo di orgoglio accogliere nella nostra città la nazionale femminile di calcio a 5 – hanno detto gli amministratori comunali - . I ragazzi delle scuole hanno salutato con grande entusiasmo le calciatrici che hanno dialogato con gli studenti, ribadendo l’importanza dello studio nella vita”.

Dopo il saluto della dirigente scolastica Enrica Romano agli studenti, circa 200, c’è stata la testimonianza di alcune giocatrici, compresa quella della capitana Ludovica Coppari, sulla loro esperienza scolastica. Infine, i ragazzi hanno rivolto delle domande alle azzurre, portando alla luce alcune dinamiche sulla parità di genere nel mondo dello sport. La commissaria Salvatore:

“Lo sport è importante ma ancora più importante è studiare per aprire la nostra mente e migliorarci anche nell’attività fisica. Purtroppo non c’è parità di genere nello sport in Italia e nel mondo. Le donne fanno gli stessi allenamenti degli uomini ma c’è disparità salariale e anche i media danno ancora poco spazio al calcio 11 e al calcio a 5 femminile. Tra alcuni anni forse raggiungeremo la parità ma ci vorrà ancora tanto impegno e nelle scuole sarebbe bello far giocare a calcio i ragazzi con le ragazze”.

Le ragazze della nazionale hanno invitato gli studenti e le loro famiglie all’amichevole contro la Finlandia anche per far conoscere questa disciplina al femminile e per incoraggiare le bambine alla pratica di questo sport.