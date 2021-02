Concluso il secondo screening di massa a Montesilvano, 60 positivi (17 minorenni) su 7.462 tamponi

È stato concluso ieri il secondo ciclo dello screening di massa anti Covid-19 (Coronavirus) a Montesilvano.

Nell'ultima giornata sono stati effettuati 1.560 test rapidi con un numero di 18 positivi rinvenuti di cui 5 minorenni.

Con i tamponi eseguiti ieri sale a 7.462 il numero complessivo delle persone sottoposte a tampone di cui 60 risultate positive tra cui 17 minorenni.

«Un dato importante questo ai fini della prevenzione che, se confortante da un lato e in linea con quanto riportato nei giorni scorsi, non deve farci abbassare la guardia e distoglierci dalle responsabili azioni poste in essere fino a oggi», dice il sindaco Ottavio De Martinis, «sono molto orgoglioso del modo in cui la città sta affrontando questa emergenza e ringrazio tutti voi per i comportamenti adottati. Al tempo stesso tengo a ringraziare ancora una volta e di vero cuore, quanti si sono adoperati affinchè lo screening di massa di questi giorni risultasse ineccepibile da tutti i punti di vista, dal personale medico e infermieristico al mio dirigente Marco Scorrano, al vicesindaco Paolo Cilli e alla consigliera comunale Alice Amicone, al mio staff e ai nostri encomiabili dipendenti comunali e ai tanti volontari presenti».

Poi il primo cittadino ricorda come, la prossima settimana, sempre all'interno del palacongressi, si terrà la vaccinazione di 1.350 ultra 80enni.