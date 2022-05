Scontro fra auto e moto in via Vestina a Montesilvano: un ferito

Incidente stradale nella serata di ieri 27 maggio a Montesilvano. Una moto ed una vettura, per circostanze ancora da chiarire, si sono scontrate violentemente in via Vestina, nella zona dell'incrocio con via Tamigi. L'impatto è stato molto forte e ad avere la peggio è stato il centauro che è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale riportando un politrauma e un trauma cranico. Non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri della compagnia di Montesilvano che hanno regolamentato anche il traffico durante le operazioni di pulizia della carreggiata stradale.