Andava in giro con una pistola scacciacani e 87 proiettili di vario calibro: sorpreso dai carabinieri di Montesilvano

Detenzione abusiva di armi, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e false dichiarazioni sulla propria identità. Questi i reati per cui è stato denunciato in stato di libertà un pescarese individuato dai militari di Montesilvano nei pressi di alcune attività commerciali. Insospettiti dal suo modo di fare lo hanno fermato per una perquisizione nel corso della quale lo hanno trovato in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso oltre a 87 proiettili di vario calibro.

Su di lui a quanto pare, fa sapere l'arma, gravavano già precedenti specifici legati alla materia di reati predatori per cui non si esclude che potesse voler mettere a segno qualche colpo. Una volta portato in caserma per l'espletamento delle formalità di rito avrebbe anche cercato di fornire generalità false.

L'uomo è stato individuato nel corso delle attività straordinaria di controllo del territorio messa in campo dal comando della compagnia dei carabinieri di Montesilvano. Attività che si sono concentrate in particolare nella zona Colli della città adriatica e in via Madonna della Pace di Città Sant'Angelo, zone ritenuto isolate e particolarmente vulnerabili per eventuali tentativi di furto in abitazione.

Nel corso dell'attività sono stati controllati 68 veicoli, identificate 107 persone, svolte tre perquisizioni personali, tre veicolari ed elevate. Cinque le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada. Sono stati anche controllate nove persone agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.