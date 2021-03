Sandra Santavenere nuovo assessore a Montesilvano, la scelta del sindaco De Martinis

Sandra Santavenere è un nuovo assessore della giunta comunale di Montesilvano.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha ufficializzato la scelta con la quale viene colmata la mancanza dell'ultima quota rosa.

La Santavenere è stata nominata da De Martinis nella serata di ieri, mercoledì 10 marzo.

La nomina della Santavenere, già assessore con il centrosinstra a Pescara nella giunta Alessandrini, non è politica visto che attualmente non è iscritta ad alcun partito. Dopo l'esperienza nell'amministrazione comunale pescarese si era candidata con il centrodestra alle elezioni regionali non risultando eletta.

Domani, venerdì 12 marzo, è prevista la presentazione ufficiale con anche l'indicazione delle deleghe assegnate.