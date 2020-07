Una falla alla condotta idrica ha reso impraticabile via Togliatti, difficoltà per raggiungere Montesilvano Colle

La strada principale che collega la marina a Montesilvano colle è stata parzialmente interrotta al traffico a causa della rottura di una condotta idrica dell'Aca.

La fuoriuscita di acqua ha provocato uno smottamento in un tratto di via Togliatti, tale da vietare provvisoriamente il transito di veicoli in entrambe le direzioni, sia a salire dal cimitero che a scendere da piazza Calabresi.

Per buona parte della giornata di ieri, domenica 19 luglio, le macchine sono state costrette a raggiungere la zona di Santa Filomena e deviare sulla salita di via De Gasperi, oppure percorrere altre piccole vie secondarie. I tecnici del Comune e dell'Azienda Comprensoriale Acquedottistica hanno messo in sicurezza la strada impraticabile e si sono adoperati immediatamente per ripristinare il manto stradale. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per segare alcuni tronchi d'albero pericolanti. Già nel tardo pomeriggio di ieri era stata liberata una corsia. Oggi la situazione sembra essere tornata alla normalità.