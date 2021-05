Rifiuti incendiati nel palazzo popolare in via Lazio a Montesilvano, nuove minacce a Pettinari e a un attivista [FOTO]

Il vicepresidente del consiglio regionale ha pubblicato un post in cui denuncia nuove minacce alla sua persona e all'attivista Michele che vive nella palazzina in via Lazio a Montesilvano. Incendiati dei rifiuti poi gettati dal balcone