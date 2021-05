Riaperto a Montesilvano il Museo del Treno

Il prossimo appuntamento con il pubblico è previsto il 9 maggio, sempre a ingresso gratuito e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi di contagio da Covid

Dopo l'ultimo provvedimento del consiglio dei ministri, che ha stabilito le riaperture a partire dal 26 aprile, è tornato operativo anche il Museo del Treno di Montesilvano, luogo di storia ferroviaria del medio Adriatico. Già da alcuni giorni, per la precisione dal 2 maggio, la struttura ha riaperto i battenti, anche se per il momento è visitabile soltanto di domenica ed esclusivamente in orario mattutino, dalle 10,30 alle 12.

Il prossimo appuntamento con il pubblico, dunque, è previsto il 9 maggio, sempre a ingresso gratuito e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi di contagio da Covid. Nel periodo in cui il museo è rimasto chiuso, il suo sito Internet www.acaf-montesilvano.com ha raggiunto i 130mila accessi.