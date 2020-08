Riapre dopo il lockdown il cinema The Space del centro Porto Allegro di Montesilvano

Riapre dopo il lungo stop dovuto al lockdown il cinema The Space del centro d’intrattenimento Porto Allegro di Montesilvano. Le 11 sale saranno dunque nuovamente a disposizione degli utenti con proiezioni di film molto attesi come Onward – oltre la magia, della Disney/Pixar e la rassegna “Back on the big screen”, dove le pellicole più belle di tutti i tempi potranno essere di nuovo apprezzate sul grande schermo.

All'interno delle sale sono garantiti tutti i protocolli di sicurezza per evitare il contagio da Coronavirus, ovvero distanziamento sociale, misure di prevenzione, divisione dei flussi ed igienizzazione di ogni postazione. Il prezzo al pubblico dei biglietti sarà di 4,90 euro. Ricordiamo che all'interno del centro Porto Allegro sono già aperti i 30 negozi, i ristoranti ed i servizi. Il 15 e 16 agosto dalle 18 sarà offerta a tutti i clienti anguria fresca e dal 19 agosto partirà il contest sulla pagina Facebook del centro Porto Allegro, dove 2 persone ogni giorno potranno vincere una cena all'Old Wild West ed andare gratis al cinema.