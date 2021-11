Morto lo storico ristoratore di Montesilvano Remo Iannascoli

È morto Remo Iannascoli, storico ristoratore di Montesilvano fondatore e titolare del ristorante "Remo" in via Vestina.

Iannascoli aveva 89 anni e lascia la moglie Maria, il figlio Giovanni e i nipoti Gianni e Angelita.

«Rivolgo un pensiero e una preghiera a Remo Iannascoli, che ci ha lasciati», scrive il sindaco Ottavio De Martinis, «una persona molto conosciuta grazie allo storico Ristorante Remo su via Vestina. La sua attività è stata per decenni scelta per cene e ricevimenti non solo dai montesilvanesi. Conosciuto anche come consigliere comunale per aver portato avanti le istanze del quartiere di Villa Carmine. Un uomo generoso e soprattutto legato molto alla sua Montesilvano.

Sentite condoglianze alla sua famiglia».

Anche l'ex comandante della polizia municipale, Sergio Agostinone, ha voluto ricordare Iannascoli: «Non trovo le parole per descrivere questa bellissima persona. Titolare del ristorante Remo, in villa Carmine, ha fatto la storia della cucina nella nostra città. Non dimenticherò mai tutte quelle volte che ha dato da mangiare a persone che non potevano pagare e serenamente mi diceva:Chi vu fa ni te pi paga! Remo il magnifico se ne è andato lasciando un bellissimo ricordo».

I funerali saranno celebrati questa mattina, lunedì 22 novembre, alle ore 11 nella chiesa grande della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.