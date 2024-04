Il Comune di Montesilvano lavora a un regolamento per l'inquinamento elettromagnetico: subito le osservazioni

Misurazione dell'inquinamento elettromagnetico sul territorio. Al fine di monitorarlo ed eventualmente intraprendere azioni al riguardo, il Comune di Montesilvano ha avviato un processo di redazione di regolamenti concernenti sia questo tema che gli impianti di tele e radiocomunicazione.

A occuparsene è il settore Pianificazione e gestione del territorio coadiuvato dal dirigente Domenico Fineo (architetto). Per questo il Comune ha incaricato la società Leganet di elaborare i documenti. Al fine di assicurare un processo trasparente e partecipativo ha quindi formalmente invitato operatori della telefonia mobile, aziende del settore e rappresentanti della cittadinanza, a fornire osservazioni sul progetto entro un periodo di 20 giorni dalla pubblicazione della comunicazione sul sito istituzionale ( Clicca qui per consultare tutti i materiali ).

Le osservazioni, si legge nell'invito dovranno inviare le osservazioni all'indirizzo pec protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it e congiuntamente alla mail g.deluca@leganet.net. Al termine dei 20 giorni, il Comune disporrà ulteriori 10 giorni per le controdeduzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale, “attraverso le quali comunicherà di aver recepito le indicazioni e i pareri pervenuti e di averli considerati alternativamente e motivatamente accoglibili o meno. Pubblicate le controdeduzioni, verrà concesso agli interessati un ulteriore termine breve per l’inoltro di eventuali repliche, lette le quali, ove residuassero ampi e rilevanti divari tra le reciproche posizioni, questa amministrazione valuterà l’opportunità di convocare apposita conferenza”, si legge ancora.

“Saranno giudicate inammissibili le osservazioni non pertinenti o non basate su evidenze scientifiche, ossia su dati, teorie e conclusioni non previamente assoggettate per la loro estrapolazione al metodo scientifico-sperimentale - prosegue il documento -. Parimenti saranno irricevibili le osservazioni pervenute oltre i suddetti termini o tramite indirizzo di posta elettronica semplice, o ancora trasmesse ad altro indirizzo di posta elettronica certificata o semplice rispetto a quello suindicato. Con l’avvertimento che in caso di diniego o inerzia, prendendo atto del presunto disinteresse verso la partecipazione al processo partecipato, si procederà comunque alla stesura e approvazione dei suddetti atti amministrativi”.