Nessun allarme sicurezza a Montesilvano, dopo la rapina in villa la prefettura analizza i dati: i reati sono sotto la media provinciale

“L’andamento della criminalità a Montesilvano, tenuto conto della dimensione del comune e ferma restando la gravita del recente episodio che ha visto coinvolto un noto imprenditore e la sua famiglia, non presenta livelli di particolare allarme”.

Un messaggio chiaro quello che arriva dalla prefettura al termine della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza tenutosi proprio nella città adriatica e che ha visto la partecipazione oltre che del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, anche del sindaco Ottavio De Martinis, del questore Luigi Liguori, del comandante provinciale dei carabinieri Riccardo Barbera e il comandante provinciale pro-tempore della guardia di finanza Giuseppe Pastorelli. Riunione tenutasi proprio all'indomani della rapina in villa compiuta ai danni dell'imprenditore Saturnino De Cecco e la sua famiglia su cui, si precisa, le indagini proseguono senza sosta.

Nel ricordare che parliamo del terzo comune più grande della regione con i suoi 53mila abitanti con il numero che raddoppia durante l'estate, la prefettura sottolinea come dall'analisi fatta emerga che la percentuale dei reati ogni centomila abitanti si attesti a Montesilvano al 3,11 per cento e cioè sotto quello che è il dato provinciale che è del 3,32 per cento.

Un risultato dovuto al costante impegno delle forze dell'ordine, si sottolinea, che negli ultimi quattro mesi ha portato all'arresto di 20 persone solo da parte dei carabinieri e al sequesto di 15 chilogrammi di stupefacenti. L'occasione anche per ricordare quanto fatto per contrastare il degrado urbano con lo sgombero del palazzo di via Lazio 61.

Un'attività che si è tradotta anche nel rafforzamento della polizia locale con 7 nuove assunzioni e che procederà anche con il potenziamento del sistema di videosorveglianza al fine di incrementare, sulla base del bando del ministero dell’interno, l’attività di controllo sul territorio comunale. Un sistema di videoseorveglianza che si intende collegare con quello di riconoscimento delle targhe dello stesso ministero. Un tema questo che lo stesso prefetto ha ieri ha affrontato nel corso di un altro incontro avuto con i vertici delle forze di polizia, i rappresentanti dell'Anas e la società autostrade.