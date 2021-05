Rapina a mano armata al Todis di Montesilvano, i carabinieri sulle tracce di un altro giovanissimo

Proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Montesilvano per arrivare a fare piena chiarezza relativamente alla rapina a mano armata messa a segno sabato pomeriggio, 8 maggio, al supermercato Todis di via Nilo.

Ad agire sono stati 3 giovani con passamontagna e armati di una pistola clock, poi risultata giocattolo e di un coltello.

Sotto la minaccia delle armi hanno rapinato la somma in denaro contante pari a circa 3500 euro.

Subito dopo si sono dileguati a piedi percorrendo un fondo terriero per circa 400 metri dal luogo dell'evento ma i carabinieri hanno bloccato uno dei due e rinvenuto addosso a lui parte della somma in contanti rubata al Todis. Il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato per rapina a mano armata, le armi e la refurtiva sono stati sottoposti a sequestro. Per il secondo soggetto sono in corso indagini si deve vedere se combaciano gli elementi di riscontro. Si tratterebbe di un altro giovane appena maggiorenne.